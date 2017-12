Polynésie: fin de la grève à Air France

La grève du personnel d'Air France en Polynésie française a pris fin samedi à Papeete (dimanche à Paris), a annoncé la direction régionale de la compagnie. Cette grève avait débuté le 10 novembre et la compagnie avait dû annuler ses vols entre Papeete et Los Angeles pendant trois semaines. Elle avait fait appel à une autre compagnie, Hi Fly, pour transporter ses passagers. Le prochain vol Air France est attendu mercredi à Tahiti. Le protocole d'accord signé entre la direction et le syndicat gréviste, l'USAF-UNSA, n'a pas été communiqué. L'une des revendications portait sur l'embauche de personnel, mais la direction nationale d'Air France s'y était opposée. La grève avait aussi posé des problèmes de fret, Air France acheminant habituellement du courrier et des médicaments en Polynésie française. Air France n'a qu'un concurrent direct entre Paris et Papeete via Los Angeles: la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui. Mais la compagnie low cost French Blue a annoncé l'ouverture d'une ligne Paris-San Francisco-Papeete en mai 2018, et l'ouverture de la vente des billets dans les semaines à venir.