La PATMAR fait son show

La base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué en Bretagne projette d'organiser une journée portes ouvertes dédiée à la patrouille maritime le 10 juin prochain. L'occasion de mettre à l'honneur des avions, des équipages et des missions qui oeuvrent au quotidien, dans le cadre d'opérations extérieures ou de missions de service public. La journée s'articulera autour d'un thème général, « les patrouilles maritimes dans le monde ». La liste n'est pas encore complètement arrêtée et validée, mais certaines invitations commencent à être envoyées et pourraient réserver quelques surprises, avec la volonté de faire venir des avions peu habitués aux cieux français. La Patrouille de France pourrait également faire le déplacement pour l'occasion. « Nous sommes un acteur économique non-négligeable dans la région, avec 2 000 permanents sur la base », expose le commandant Eric Janicot, le « pacha » de la base. « Tout en prenant en compte les aspects liés à la sécurité, nous souhaitons malgré tout montrer ce que nous faisons, ouvrir la base, susciter des vocations, recruter, renforcer notre intégration dans le paysage local. C'est également l'occasion d'en profiter pour donner un côté ludique et aéronautique, avec la présence d'avions anciens notamment. » La dernière édition, qui s'est tenue en 2012 avait rassemblé un peu plus de 25 000 personnes. Pour 2018, la base table sur 30 à 35 000 personnes.

La BAN de Lann-Bihoué, ou l'aéroport de Lorient-Bretagne Sud



Si les deux pistes de la BAN de Lann-Bihoué sont ouvertes au trafic aérien civil, « la plupart des passagers ne connaissent pas l'implication militaire », indique le commandant de la base. En tant qu'affectataire principal, la Marine nationale fournit en effet les effectifs du contrôle aérien, de la sécurité (pompiers) et doit garantir l'intégrité et la conformité des plateformes aux normes civiles. En contrepartie, en vertu d'une convention entre l'État et la CCI (Chambre de commerce et d'industrie), la base reçoit un « loyer annuel » pour l'exploitation civile de la plateforme.



La majorité du trafic s'effectue sur la piste principale, la plus grande, l'autre étant réservée aux avions plus légers, en raison de sa résistance moins importante. En sus des activités militaires, les pistes sont majoritairement utilisées par Hop! et l'aéroclub de Lorient. La base enregistrerait quelques 30 000 mouvements par an.