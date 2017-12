Aéroport de Notre-Dame-des-Landes : une décision attendue avant les fêtes

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a affirmé vendredi sur France Inter que la décision sur le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait prise "avant les fêtes". "La seule chose que je peux confirmer, c'est qu'avant les fêtes non seulement on aura reçu le rapport (des médiateurs, ndlr) mais une décision aura été prise et elle sera prise très rapidement", a déclaré le ministre qui n'a jamais caché son opposition à la construction d'un nouvel aéroport. Le rapport des médiateurs doit été remis le 13 décembre au Premier ministre Edouard Philippe. "Il n'y a visiblement pas de projet parfait", a-t-il dit à propos des deux projets, celui de Notre-Dame-des-Landes et le réaménagement de l'actuel aéroport, Nantes-Atlantique. Les conclusions de la médiation vont avoir pour objet "de nous montrer si on peut améliorer un projet ou l'autre et notamment en tenant compte de cette réalité que vivent certains riverains de Nantes-Atlantique", a dit le ministre, interrogé sur les nuisances sonores d'une extension de l'aéroport actuel. Il a nié à nouveau l'idée que son maintien au gouvernement soit lié à la décision de l'exécutif sur Notre-Dame-des-Landes. "Pas du tout. Imaginez que j'agite cette menace là, ce serait une intrusion, je pense insupportable, dans la décision du gouvernement", a-t-il déclaré. Le rapport des médiateurs ne fera pas de préconisations, mais listera les avantages et les inconvénients des différentes options avec des recommandations pour chacune, selon une source proche du dossier.