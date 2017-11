Aeroflot déçoit avec une chute de son bénéfice sur neuf mois

Le groupe aérien russe Aeroflot a déçu les investisseurs jeudi en annonçant une chute de 38% de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année malgré une hausse de son trafic passagers. La société contrôlée par l'Etat russe a dégagé un bénéfice net de 27,1 milliards de roubles (environ 390 millions d'euros au taux actuel) entre janvier et septembre, un résultat non seulement en baisse sur un an mais aussi inférieur aux prévisions des analystes interrogés par l'agence Interfax. L'action chutait de plus de 4% vers 11H30 GMT à la Bourse de Moscou. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a également chuté, de 31% à 53,3 milliards de roubles (770 millions d'euros) en dépit d'un bond de 6% du chiffre d'affaires à 405 milliards de roubles (5,8 milliards d'euros). Le groupe a expliqué la baisse de sa rentabilité en partie par des facteurs comptables liés à l'évolution du taux de changes. Il a souligné la progression du trafic de ses différentes compagnies (Aeroflot, Pobeda, Rossiya, etc.), en hausse de 17% sur un an à 38 millions de passagers en neuf mois.