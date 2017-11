Une compagnie vénézuélienne ajoutée à la liste noire de l'UE

Une compagnie aérienne vénézuélienne, Avior Airlines, a été ajoutée à la liste noire de l'UE, dont le ciel est désormais interdit à 178 compagnies non européennes, a annoncé jeudi la Commission européenne. Avior Airlines, qui dispose d'une certification au Venezuela, "est ajoutée à la liste en raison de déficiences non résolues qui ont été détectées par l'Agence européenne de la Sécurité aérienne", a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. La liste noire actualisée des compagnies non-européennes interdites dans le ciel européen comprend au total 178 compagnies, dont 172 en raison d'un manque de supervision de la part de leurs autorités nationales chargées de la sécurité aérienne. Six compagnies figurent par ailleurs sur la liste de manière individuelle, en raison d'inquiétudes des autorités européennes portant spécifiquement sur elles. Avior Airlines fait désormais partie de cette seconde catégorie, au même titre que Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria) et Air Zimbabwe (Zimbabwe).