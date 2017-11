Malaysia Airlines réceptionne le premier A350 équipé d'une première classe

Malaysia Airlines a célébré le 30 novembre la livraison de son tout premier A350, lors de son atterrissage à Kuala Lumpur. Il s'agit non seulement du premier appareil de ce type pour la compagnie mais également du premier reçu par ALC et du premier à être équipé d'une cabine de première classe.



Malaysia attend six exemplaires de l'A350-900. Le premier sera mis en service sur des destinations asiatiques mais les vols long-courrier démarreront au premier trimestre 2018, date à partir de laquelle ils remplaceront progressivement les A380 sur la ligne Kuala Lumpur - Londres.



Les A350 seront aménagés en configuration triclasse, comptant quatre fauteuils de première classe, 35 de classe affaires et 247 sièges en cabine économique (dont 27 Economy Plus, avec un espace accru pour les jambes). Ce sont les Vantage XL de Thompson Aero Seating qui équipent la première classe. L'équipementier irlandais fournit également les fauteuils de classe affaires.