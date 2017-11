Alitalia, toujours endettée, change ses uniformes

La compagnie aérienne Alitalia, qui accumule les pertes depuis des années, a décidé de confier à la styliste Alberta Ferretti le design des uniformes de son personnel, 18 mois après avoir déjà étrenné de nouvelles tenues pour ses employés. "Nouvelle image et plus de confort pour le personnel de vol et à terre", vante mercredi un communiqué de la compagnie italienne qui annonce que les nouvelles tenues d'Alitalia seront dessinées par la créatrice de mode Alberta Ferretti. "En raison de l'usure naturelle des vêtements, il est nécessaire, passé un certain temps, de procéder à un réassortiment des tenues", explique Alitalia. La compagnie - détenue à 49% par le groupe d'Abu Dhabi Etihad - explique que son choix de changer ses uniformes répond aussi "aux nombreuses demandes de son personnel opérationnel dans le but d'améliorer le bien être et la qualité du travail de ceux qui les portent tous les jours". Le communiqué précise, en outre, que la collaboration avec l'enseigne transalpine Alberta Ferretti "pour la création et la conception des uniformes ne comportera aucune dépense financière pour Alitalia". En mai 2016, les dirigeants d'Alitalia avaient voulu symboliser un nouvel élan donné à la compagnie (qui visait un retour à l'équilibre cette année-là) par un changement d'uniformes pour ses équipages, hôtesses et stewards. Mais le groupe a continué à accumuler les pertes. Elles s'élevaient à 460 millions d'euros l'an passé et la situation reste toujours précaire. La compagnie a été placée sous tutelle le 2 mai, sur demande des actionnaires, après le rejet par les salariés d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois.