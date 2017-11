A330neo : Airbus lance l'assemblage de l'A330-800

L'A330neo est sur le point de devenir une famille. Alors que l'ainé, l'A330-900, a fait son vol inaugural le 19 octobre, le premier prototype de l'A330-800 vient de commencer son assemblage final à Toulouse. Le benjamin de la fratrie devrait ainsi s'envoler mi-2018, conformément à son calendrier. Airbus a communiqué la nouvelle le 29 novembre.



La date exacte de sortie de chaîne n'a pas été précisée. Airbus a néanmoins déjà bien avancé sur certaines étapes de l'assemblage. La mise en croix a déjà été réalisée avec la jonction de la voilure au tronçon central du fuselage. De même, l'empennage horizontal a été apposé sur le tronçon de queue.



L'A330-800 sera décliné en deux versions. La première offrira une masse maximale au décollage (MTOW) de 242 tonnes, comme un A330-300 actuel, mais avec une autonomie accrue de plus de 1 000 nm. Il pourra ainsi parcourir 7 500 nm (13 900 km) avec 257 passagers à bord. Et Airbus confirme donc le développement d'une version avec une MTOW de 251 tonnes. L'appareil sera alors un des plus endurants de toute la gamme Airbus, entre l'A350-900 et l'A380, avec une distance franchissable de 8 150 nm (15 100 km).



Il doit néanmoins encore convaincre les compagnies. Confronté notamment au Boeing 787-8, il n'a engrangé que six commandes fermes. C'est d'ailleurs toute la famille qui est à la peine aujourd'hui. Après de bons débuts commerciaux, l'A330-900 plafonne aujourd'hui à 206 commandes fermes. Les deux avions devraient tout de même pouvoir capitaliser sur le succès des A330-200/300, qui se sont écoulés à près de 1 500 exemplaires.