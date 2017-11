Baisse des réservations à Cuba après Irma: Corsair et XL Airways s'allient

Corsair et XL Airways ont annoncé mercredi avoir signé un accord temporaire de partage de codes vers trois destinations à Cuba pour faire face à une très importante baisse de la demande à la suite du passage de l'ouragan Irma. Les deux compagnies vont mettre en commun leur offre de sièges sur Cuba -la Havane, Santa Clara et Varadero- pour la période couvrant le début des vacances scolaires de Noël à la fin des vacances de Printemps, soit début mai" face "à une baisse très importante des engagements de leurs ventes sur le début de la saison Hiver", selon un communiqué conjoint. Cette réorganisation passe par la suppression de 39 rotations en tout -18 pour XL Airways et 21 pour Corsair- correspondant à une baisse d'environ 40% de l'offre, selon leur service de presse. Les vols concernés sont en très grande majorité opérés par des tours opérateurs qui ont enregistré aussitôt après le passage de l'ouragan un "arrêt conséquent des réservations" par les clients marqués par les images dévastatrices de l'île de Saint Martin ravagée par l'ouragan, selon la même source. "Face aux circonstances exceptionnelles dues à l'ouragan Irma, nous avons dû réagir très vite pour préserver la flexibilité et le choix pour nos clients", a déclaré Pascal de Izaguirre, PDG de la compagnie Corsair qui fait partie du groupe de tourisme TUI (Marmara, Nouvelles Frontières, Lookea, Passion des Iles). Cet accord "témoigne de la volonté des deux compagnies de coopérer afin de protéger leurs intérêts économiques, sans pour autant dégrader le service proposé à leurs clients respectifs", a commenté Laurent Magnin, PDG de XL Airways. Il permettra d'acheminer la totalité des clients à destination des trois aéroport cubains pendant la saison hiver "sans changement de jour d'opération par rapport à notre programme initial", a-t-il ajouté. La partie nord de Cuba abritant l'essentiel des stations balnéaires et des hôtels "tout-inclus" de l'île a été balayée par Irma début septembre. Selon les autorités cubaines, depuis le 1er novembre, la quasi-totalité des 366 hôtels du pays -dont plus de la moitié sont administrés par des compagnies internationales- sont prêts à recevoir des clients.