Décollage du second Sea Lion

Le second prototype du NH90 Sea Lion destiné à la marine allemande a effectué son vol inaugural le 24 novembre dernier sur le site de Donauwörth, en Allemagne. Cette étape ouvre la voie à une phase d'essais concentrée sur l'avionique et les logiciels de bord. La phase de qualification interviendra courant 2018 et les premières livraisons débuteront à la fin de l'année 2019. Airbus Helicopters annonce par ailleurs que l'assemble du premier exemplaire de série a débuté « récemment ». Le premier Sea Lion avait décollé pour la première fois en décembre 2016.



La marine allemande devrait réceptionner un total de 18 NH90 NFH Sea Lion, qui seront réceptionnés entre 2019 et 2022 pour remplacer les Sea King Mk41. Ils seront déployés pour des missions de SAR, de reconnaissance, de transport et pourront également être mis à disposition des forces spéciales.