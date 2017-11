H160 : Airbus Helicopters bâtit la Generation H

En plein développement, le H160 est au coeur de toutes les attentions chez Airbus Helicopters. Il faut dire que l'appareil doit permettre au constructeur européen d'étalonner ses futures méthodes de conception, de production et de soutien qui seront constitutives de la « H generation ». Il représente aussi le nouvel espoir d'Airbus Helicopters pour contre-attaquer et signer son retour au premier plan sur le segment des hélicoptères moyens. A l'occasion d'une visite organisée avec l'Association des journalistes professionnelles de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), Bernard Fujarski, vice-président en charge du programme, fait le point sur les avancées du H160.