Le rapport des médiateurs sur Notre-Dame-des-Landes remis le 13 décembre (Matignon)

Le rapport des médiateurs sur le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera remis au Premier ministre le 13 décembre, a précisé Matignon à l'AFP mardi, avec une décision de l'exécutif "selon toute vraisemblance" d'ici à la fin de l'année, selon une source gouvernementale. "Le gouvernement devra prendre connaissance du rapport avant de prendre sa décision", a simplement indiqué l'entourage d'Édouard Philippe. L'exécutif a dit ces derniers mois qu'il visait une prise de décision sur la construction de l'aéroport d'ici à la fin de l'année, dans la foulée du rapport des trois médiateurs. Selon une source gouvernementale, "le temps de la prise de décision devrait être relativement rapide. Ce sera une affaire de plusieurs jours, peut-être un peu plus, avec une annonce selon toute vraisemblance d'ici à la fin de l'année". "Mais il faut nous laisser le temps d'instruire le rapport et de mener les nécessaires consultations pour être plus précis sur la date de décision", a souligné cette source. Le rapport lui-même, quasi bouclé, ne fera pas de préconisations, mais listera les avantages et les inconvénients des différentes options avec des recommandations pour chacune, selon une source proche du dossier. Les médiateurs avaient fait savoir fin septembre à Nantes qu'il n'y aurait pas de prise de position pour ou contre la réalisation de l'aéroport, devenu au fil des années un des dossiers les plus sensibles pour les exécutifs Hollande puis Macron. Un des points les plus délicats concerne la "zone d'aménagement différé" (ZAD), rebaptisée "zone à défendre" par les opposants au projet. Vaste de 1.650 hectares, en plein bocage nantais, elle est occupée à temps plein par 200 à 300 "zadistes" qui ont promis de la "défendre" en cas d'intervention des forces de l'ordre.