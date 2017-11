Level a choisi les destinations les plus populaires auprès des Français pour se lancer dans l'Hexagone. Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, New York et Montréal seront donc au programme des opérations parisiennes de la filiale du groupe IAG, qui a choisi de s'installer à Orly. Deux A330-200 neufs y seront basés à partir du 2 juillet.



Les opérations seront assurées par OpenSkies, donc sous certificat de transport français et avec les équipages de la compagnie. Mais le lancement de Level signera la fin de la marque, qui disparaîtra à la fin de l'été. Par ailleurs, l'arrivée des deux A330 en plus des 757 opérés par OpenSkies aujourd'hui - qui resteront en service jusqu'à la fin de leurs contrats de leasing - entraînera le recrutement d'une quarantaine de membres du personnel navigant.



« Notre base idéale est vraiment Orly et nous sommes confiants en notre capacité d'obtenir de nouveaux créneaux pour croître. Je m'attends vraiment à baser plus d'appareils à Paris », a confié Willie Walsh, le président du groupe IAG, présent à Paris pour l'officialisation de la base et le lancement de la commercialisation des vols.



Comme à Barcelone, Level pourra s'appuyer sur Vueling pour nourrir ses vols. Comme OpenSkies, ses opérations seront intégrées à la coentreprise transatlantique avec American Airlines. Les A330-200 seront par ailleurs aménagés en configuration biclasse comptant 21 fauteuils de Premium Economy et 293 sièges de classe économique.



Willie Walsh ne doute pas du succès de Level à Paris. « Cela a été un succès phénoménal à Barcelone et, vu les lignes que nous proposons, nous n'avons aucun doute que ce sera pareil à Paris. » Le coefficient d'occupation est meilleur que prévu et dépasse en effet les 90% en moyenne, les autres compagnies du groupe IAG en Espagne n'ont pas perdu de passagers au profit de Level et les opérations en A330 sont extrêmement efficaces. « Level sera rentable dès cette année », affirme le PDG d'IAG. L'objectif est d'atteindre une trentaine d'appareils d'ici cinq ans.