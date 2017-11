Le GIE Rafale continue sa tournée des PME françaises pour le Make in India

Invités par le Conseil régional de la région Centre Val de Loire et le pôle d'excellence régional AEROCENTRE, ils ont présenté « la mise en place d'une filière industrielle aéronautique en Inde dans le cadre du programme de compensations / Make in India du contrat Rafale Inde » à la cinquantaine d'entreprises présentes. Le but de ces rencontres est d'inciter le tissu industriel français à « investir et mettre en place des activités de production en Inde à leurs côtés ».

Dassault Aviation, Safran et Thales continuent leur tournée des PME aéronautiques françaises. Après des rencontres à Bordeaux et Paris en septembre, les trois membres du GIE Rafale International étaient à Tours le 24 novembre, à l'occasion des rencontres aéronautiques.Invités par le Conseil régional de la région Centre Val de Loire et le pôle d'excellence régional AEROCENTRE, ils ont présenté «» à la cinquantaine d'entreprises présentes. Le but de ces rencontres est d'inciter le tissu industriel français à «».