L'extension de l'aéroport de Marseille-Marignane confiée à l'architecte Norman Foster

L'aéroport Marseille-Provence a annoncé avoir confié à l'architecte britannique Norman Foster l'extension de sa principale aérogare dans le cadre d'un plan stratégique "Cap 2025" de 500 millions d'euros sur 10 ans. La livraison du nouveau "coeur de l'aéroport" de Marseille-Marignane, pour la construction duquel l'architecte britannique s'est associé avec le cabinet d'architectes marseillais Tangran, est prévue en 2022 pour accueillir 11 millions de passagers à l'horizon 2025 et 12 millions deux ans plus tard. La première pierre sera posée en 2020 pour une inauguration prévue en 2023. D'une superficie de 20.000 m2, le nouveau terminal 1 aura une hauteur de 23 mètres. Une jetée d'embarquement de 13.500 m2 sera achevée en 2027. Les deux projets représentent un investissement de 250 millions d'euros, financés à 80% par emprunt, selon le dossier de presse consulté vendredi par l'AFP. La superficie totale du nouveau terminal 1 atteindra 85.000 m2 en 2027, dont 11.300 m2 dédiés au commerce et à la restauration, précise l'aéroport, qui accueillera à terme 16 millions de passagers par an: 12 millions au terminal 1 et 4 millions au terminal 2. C'est l'architecte Fernand Pouillon --dont les immeubles bordant le Vieux-Port sont classés-- qui avait construit le premier terminal de l'aéroport en 1961. Entre 2006 et 2016, le trafic passagers y est passé de 6 à 8,5 millions. Norman Foster a déjà signé à Marseille, avec Tangran, la réalisation de "l'ombrière", un plafond miroir de 22 mètres sur 48, sur le Vieux Port, édifié dans le cadre de Marseille capitale de la culture en 2013.