Le Trent 1000 TEN de Rolls-Royce entre en service simultanément sur Boeing 787-8 et 787-9

Le Trent 1000 TEN est désormais opérationnel. Rolls-Royce a annoncé, le 23 novembre, l'entrée en service de la version améliorée de son moteur Trent 1000, qui équipe le Boeing 787. Interrogé, le motoriste britannique a indiqué que le « TEN » fait ses débuts opérationnels sur les deux modèles de Dreamliner déjà en service simultanément : le 787-8 et le 787-9. Le moteur arrivera ensuite sur le 787-10, dont le premier exemplaire sera livré à Singapore Airlines au premier semestre 2018.



De même, le Trent 1000 TEN commence sa carrière dans trois compagnies en parallèle. Les opérateurs à bas coût Norwegian et Scoot (filiale de Singapore Airlines), ainsi que sur l'opérateur national Air New Zealand (787-9), sont les premiers à mettre en oeuvre le moteur. Scoot est chargé de l'introduire sur 787-8, tandis que les deux autres compagnies l'intègrent sur 787-9.



Le Trent 1000 TEN avait reçu sa certification complète de la part de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en août dernier. En parallèle, Rolls-Royce livrait la première paire de moteurs sur la chaine 787 de Boeing à Seattle (Etat de Washington).



Capable de délivrer une poussée de 78 000 livres, le Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency and New Technology) améliorera les performances des 787 grâce à l'intégration de nouvelles technologies développées pour les programmes Trent XWB et Advance.