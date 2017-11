Lufthansa prolonge l'utilisation des 747 à Berlin

La ligne Francfort - Berlin était déjà l'une des plus chargées de Lufthansa lorsqu'Air Berlin était opérationnelle. Alors maintenant que toutes ses opérations sont supendues - depuis le 28 octobre - la compagnie allemande croule sous la demande. C'est pourquoi elle a annoncé le 23 novembre qu'elle allait poursuivre ses opérations en 747-400 sur la ligne quasiment jusqu'à Noël.



Ainsi, les passagers auront encore deux à trois fois par jour l'occasion de voyager en Jumbo Jet entre les deux villes allemandes, ceci du lundi au jeudi jusqu'au 21 décembre. C'est le cas depuis le 1er novembre et même si l'aéroport de Tegel est peu adapté aux opérations avec un si gros-porteur, celles-ci se déroulent très bien, de l'avis même de Harry Hohmeister, membre du comité exécutif du groupe Lufthansa.



Il reconnaît également que ces vols sont difficiles à rentabiliser : « d'un point de vue purement économique, cette mesure extraordinaire n'est pas rentable mais elle crée de nouvelles capacités sur cette ligne en des temps difficiles et offre une nouvelle option de voyage aux passagers. » Le 747 peut en effet transporter plus de 350 passagers, soit deux fois plus que les A320 qui officient habituellement sur la ligne - jusqu'à seize fois par jour en période de pointe. Lufthansa a par ailleurs indiqué que la demande allait justifier à l'avenir le remplacement de tous les A320 par des A321 sur la ligne.



Quant à l'aéroport de Tegel, il a réussi à s'adapter à des opérations régulières du Jumbo Jet. D'habitude, celles-ci sont extraordinaires et se limitent par exemple au lancement de la tournée internationale de l'orchestre philarmonique de Berlin (tous les automnes) ou à des missions très ponctuelles comme le retour de l'équipe de football allemande de la coupe du monde au Brésil en 2014.