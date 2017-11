Le sous-traitant aéronautique Figeac Aero a publié un chiffre d'affaires en hausse de 15,9% à 169,5 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé, qui a connu une "dynamique commerciale soutenue" malgré une évolution défavorable des couvertures de change. Cette évolution "s'est accentuée au cours du deuxième trimestre et représente sur le semestre un impact négatif de 2,6 millions d'euros", indique Figeac Aero dans un communiqué. "Les bonnes performances tant de l'activité aérostructure, en progression de 18,7% sur la période que de l'activité montage sur site, en hausse de 13,1%, bénéficient des gains de parts de marché sur l'A350 (dernier-né sur le segment long-courrier d'Airbus, NDLR) et le moteur Leap" d'avions moyen-courriers, précise-t-il. Selon le groupe aéronautique, les investissements sur le semestre "sont conformes à l'objectif estimé autour de 65 millions d'euros sur l'exercice en cours et inférieur à 50 millions sur l'exercice 2018-19, conformément à la stratégie de génération de free cash-flow positif et récurrent à partir de mars 2019." Enfin, Figeac Aero indique que le gain de plusieurs contrats sur la période "confortent" ses ambitions à mars 2020 d'un chiffre d'affaires d'"au moins 650 millions d'euros".