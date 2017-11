Boeing lance l'assemblage final du 737 MAX 7

Boeing n'aura même pas attendu de passer le week-end de Thanksgiving pour célébrer le nouveau progrès du 737 MAX. L'avionneur américain a annoncé le 22 novembre qu'il avait lancé l'assemblage final du premier 737 MAX 7 dans ses installations de Renton.



La version la moins capacitaire de l'appareil a reçu des engagements pour un petit peu plus d'une soixantaine d'appareils, principalement de Southwest Airlines - la cliente de lancement, qui s'est engagée sur une trentaine d'appareils -, WestJet (23 avions) et Kunming Airlines, qui avait signé un protocole d'accord avec Boeing après l'annonce la révision du cahier des charges.



Le 737 MAX 7 a en effet été allongé de deux mètres par rapport à sa conception initiale et reprend par conséquent des éléments du 737 MAX 8, notamment les ailes, le train d'atterrissage et la double porte au-dessus de l'aile. C'est lui en revanche qui a le rayon le plus important de la famille, avec 7 080 km.



Le nouveau design avait été dévoilé au dernier salon de Farnborough, en juillet 2016. L'entrée en service est prévue pour le deuxième trimestre 2019.