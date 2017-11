Okay Airways finalise sa commande Boeing 787-9

Okay Airways, la première compagnie privée chinoise, a finalisé auprès de l'avionneur américain Boeing une commande pour cinq long-courriers 787-9 Dreamliner, pour un montant catalogue de 1,4 milliard de dollars, ont annoncé les deux groupes jeudi. La compagnie chinois avait dans un premier temps conclu un protocole d'accord portant sur ces appareils, dévoilé en juin lors du salon du Bourget. A cette occasion, Okay Airways avait également passé une commande ferme pour 15 moyen-courriers 737 MAX, pour un montant catalogue de 1,8 milliard de dollars. La commande finalisée des cinq "Dreamliners" a été signée mercredi aux Etats-Unis et annoncée jeudi sur les comptes officiels des deux groupes sur la plateforme chinoise de microblogs Weibo. Basé à Pékin, Okay Airways possède actuellement une flotte de 26 monocouloirs, uniquement composée de Boeing 737, desservant 70 destinations en Chine et en Asie. L'acquisition de long-courriers 797-9 permettra au groupe de "conforter ses ambitions d'expansion sur le créneau de long-courrier", a commenté le président d'Okay Airways Li Zongling, cité par l'agence officielle Chine nouvelle. Dans l'ensemble, les compagnies chinoises continuent de profiter à plein de l'expansion spectaculaire du trafic aérien dans le pays, encouragé par l'essor de la classe moyenne et le développement accéléré du tourisme -- même si la concurrence s'intensifie sur les routes internationales que se disputent les trois géants étatiques du secteur (Air China, China Southern, China Eastern).