Avions de chasse à vendre, affaire à saisir

« Vend avion de chasse, 41 ans, bonne expérience de terrain, multiples opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Faire offre. » Le marché de l'occasion s'introduit jusque dans le milieu de l'aviation militaire. La récente vente de Mirage F1 aux sociétés américaine ATAC et sud-africaine Paramount Group va permettre aux avions de reconnaissance de connaître une seconde partie de carrière en servant de plastrons et d'avions de formation pour des missions tactiques.



