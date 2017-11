Nouvelle série de contrats pour AFI KLM E&M

Après avoir enchaîné les annonces au salon de Dubaï, AFI KLM E&M continue sur sa lancée en ce mois de novembre. La société de maintenance du groupe Air France-KLM a signé deux nouveaux contrats, les 21 et 22 novembre.



C'est tout d'abord sa filiale EPCOR, spécialisée dans la MRO des groupes auxiliaires de puissance (APU), qui a conclu un accord pour les Boeing 787 d'Aeromexico. A ce titre, elle s'occupera de la maintenance et de la réparation des APU Pratt & Whitney Canada APS5000 de la flotte de la compagnie mexicaine, qui compte actuellement deux 787-8 et quatre 787-9, ...