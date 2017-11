Dubai Airshow 2017 : Lufthansa Technik étend ses domaines d'intervention

Le salon aéronautique de Dubaï a été une réussite pour Lufthansa Technik. La division MRO de la compagnie allemande a engrangé plusieurs contrats sur des aménagements VIP, de la connectivité et du support. Parmi ces accords, un partenariat de premier ordre a été conclu avec Honeywell sur tous les composants qu'il fournit sur l'A350.



Honeywell a en effet distingué Lufthansa Technik et en a fait un centre agréé de réparation de ses composants sur A350, y compris les APU HGT1700, et le fournisseur exclusif de ces équipements dans le cadre de services MRO. Les opérateurs d'A350 peuvent donc désormais ...