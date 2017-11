Air France se fixe 2020 comme objectif pour équiper toute sa flotte de wifi

Franck Terner a confirmé que l'un des objectifs pour Air France était d'équiper toute la flotte d'un système de connectivité d'ici 2020. Aussi bien les appareils moyen-courrier que long-courrier devraient offrir ce produit. « Nous venons de prendre la décision, après les études d'implémentation et la recherche d'un fournisseur adéquat », indique le directeur général de la compagnie. « Le challenge est que le service soit disponible gate-to-gate », souligne-t-il, c'est-à-dire disponible dès l'instant où on entre dans l'avion et non pas uniquement à partir d'une certaine altitude.



Un bémol, « dans un certain nombre de cas, nous installerons une boucle wifi sans connexion au sol », qui ne propose pas d'accès à Internet mais à du contenu accessible en streaming. « Ce sera notamment le cas sur les appareils de Joon au début de ses opérations, parce que nous ne sommes pas prêts et les technologies ne nous paraissent pas complètement éprouvées. »



Quant à la connexion Internet, Air France ne songe pas nécessairement tout de suite à un modèle payant. « Je pense qu'au départ nous aurons un modèle en trois groupes : une capacité à se connecter de manière gratuite pour faire des choses peu consommatrices en bande passante (comme envoyer des sms), une offre payante et une offre premium, le type de modèle que l'on trouve dans l'hôtellerie », avance Franck Terner.