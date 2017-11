L'Europe dit oui à EVAL, nouveau poids lourd du financement d'avions

La création d'Einn Volant Aircraft Leasing Holdings (EVAL) progresse. Cette plateforme de financement et de location d'avions, issue du rapprochement entre la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et GE Capital Aviation Services (GECAS), a reçu le feu vert de la part de la Commission européenne au terme d'une procédure simplifiée.



La nouvelle coentreprise d'origine canado-américaine devait recevoir l'approbation de l'instance européenne, car elle sera basée en Irlande. Cette dernière a néanmoins conclu que l'opération « ne soulevait aucun problème de concurrence étant donné que la coentreprise ne serait pas active dans l'Espace économique européen (EEE) ».



Selon le communiqué diffusé au moment de son lancement, en juin dernier, EVAL « servira à l'acquisition d'avions modernes et écoénergétiques auprès de différentes compagnies aériennes mondiales ainsi qu'à la location de ces avions à de telles compagnies en vertu de contrats à long terme. » La future plateforme sera exploitée par GECAS, tandis que CDPQ garantira sa stabilité. L'investissement des deux partenaires dans EVAL est estimé à deux milliards de dollars.