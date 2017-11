L'aéroport de Nantes-Atlantique franchit le cap des 5 millions de passagers

Le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a atteint un niveau record en 2017, en franchissant pour la première fois mardi le cap des cinq millions de passagers annuels, a annoncé le concessionnaire de l'équipement, Vinci Airports. Porté par l'ouverture de 17 nouvelles lignes en 2017, le trafic passagers a connu une croissance record de 14% sur les dix premiers mois de l'année, a indiqué le concessionnaire dans un communiqué. Le cap des quatre millions de passagers avait été passé le 19 décembre 2014, rappelle-t-il. Le trafic international progresse de 20%, et représente 55% du total. Le trafic national augmente lui de 8%. Ils ont bénéficié de l'arrivée de trois nouvelles compagnies aériennes (British Airways, Lufthansa, Chalair Aviation) et de l'ouverture de nouvelles destinations, majoritairement vers l'Europe. Les 17 compagnies régulières traditionnelles, qui représentent 53% du total, ont vu leur trafic progresser de 23%, tandis que celui des huit compagnies low-cost est en augmentation de 8% (39% du total). Le trafic des compagnies charters est en diminution de 7%. Vinci Airports avait obtenu la concession de Nantes-Atlantique dans le cadre du contrat signé en décembre 2010 avec l'Etat, intégrant également l'exploitation de l'aéroport de Saint-Nazaire-Montoir mais surtout celle, pendant 55 ans, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, destiné à remplacer l'actuel aéroport nantais et qui aurait dû initialement accueillir ses premiers avions à l'automne 2017. Le gouvernement, qui a missionné trois médiateurs pour l'aider à trancher sur ce transfert contesté, doit se prononcer avant Noël sur la poursuite ou non du projet.