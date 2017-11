Début des travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan, un hub régional

Les autorités ivoiriennes ont annoncé lundi le démarrage des travaux d'extension de l'aéroport international d'Abidjan, destinés à doubler d'ici à cinq ans la capacité d'accueil de cette plate-forme régionale. Une nouvelle voie de circulation pour accueillir plus de gros porteurs de type A380 et un terminal d'aviation d'affaires seront construits d'ici à 2019, pour un coût global de 42 milliards de francs CFA (64 millions d'euros). Ces travaux sont pilotés par le groupe français de BTP Spie Batignolles. "Ce projet d'extension de l'aérogare internationale vise à répondre à l'augmentation impressionnante du trafic des passagers qui devrait dépasser les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans", a déclaré le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné. Les travaux de modernisation devraient également "multiplier par quatre la capacité de mouvements des avions et doter la Côte d'Ivoire d'un aéroport moderne pouvant accueillir 10 millions de passagers à l'horizon 2025", a souligné M. Koné. Construit dans les années 1970, puis agrandi et modernisé après sa reprise en concession par la société privée Aeria en 1996, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a enregistré près de deux millions de passagers en 2016, en augmentation de 16% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres d'Aeria. Cette augmentation est due à "l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes qui servent de nouvelles routes", a expliqué le directeur général de AERIA, Gilles Darriau, saluant un "record". Le transporteur aérien Air France-KLM a renforcé ces dernières années sa desserte Paris-Abidjan qui atteint 14 fréquences hebdomadaires, avec un cinquième vol de son Airbus A380 qui assure cette ligne depuis janvier. Abidjan est l'unique destination de ce "paquebot volant" en Afrique francophone. De son côté, Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne, partenaire d'Air France-KLM, a bénéficié, le 9 novembre, d'un financement de 115 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour moderniser sa flotte et ouvrir de nouvelles dessertes. Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire, a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9% depuis cinq ans.