Vol inaugural du premier A330 MRTT « européen »

Le premier A330 MRTT de la future flotte du pool MMF (Multinational multirole transport fleet) a effectué son vol inaugural la semaine dernière, indique l'Agence européenne de Défense. Le premier des sept avions de la flotte qui sera exploitée conjointement par les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Norvège, devrait être livré en 2020, le dernier en 2022.



Les Pays-Bas et le Luxembourg avaient lancé le processus d'acquisition en juillet 2016, rejoints en 2017 par l'Allemagne et la Norvège. Sept A330 MRTT ont fait l'objet d'une commande ferme à Airbus Defence & Space, quatre avions font l'objet d'options. Ils seront basés à Eindhoven, aux Pays-Bas et opérés pour des missions de ravitaillement en vol, de transport, d'évacuations médicales. Une base opérationnelle avancée sera par ailleurs constituée à Cologne, en Allemagne.