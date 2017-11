Un très bon salon de Dubaï pour AFI KLM E&M

Le salon aéronautique de Dubaï a été une réussite pour AFI KLM E&M. La société de maintenance a en effet conclu quatre contrats les 13 et 14 novembre.



Le premier a été signé par Gulf Air et revient à la filiale EPCOR, qui se voit confier le support APU de sa future flotte de dix 787-9. Le contrat porte sur la maintenance de ces équipements et, le cas échéant, leur remplacement. Gulf Air a l'habitude de travailler avec AFI KLM E&M car la société assure le support équipements de ses A320 et A330 et ses filiales AMES et EPCOR se chargent respectivement depuis plusieurs années des réparations de nacelles et radômes et du support des APU de sa flotte d'A330.



Par ailleurs, Kuwait Airways a confié à la société MRO le support des moteurs GE90-115B qui équipent ses dix 777-300ER. Il s'agit d'un accord de support à l'heure de vol couvrant la gestion des déposes, la réalisation des visites en atelier et un support logistique/AOG.



C'est un autre type de moteurs, les CFM56-5B, dont Air Arabia confie l'entretien à AFI KLM E&M. La low-cost a conclu un contrat de support moteur complet à long terme pour sa flotte d'A320, couvrant les appareils déjà en service (une cinquantaine) mais aussi ceux à venir. Parmi les services inclus figurent les visites en atelier, la fourniture de pièces de rechange ou les interventions sous l'aile. AFI KLM E&M proposera également sa solution Prognos for Engine pour surveiller les performances des moteurs en temps réel et détecter de façon anticipée une éventuelle défaillance.



Enfin, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) s'est alliée à AFI KLM E&M pour assurer les activités de support équipements complet de la flotte de 787-9 de Saudia - elle comptera à terme 21 appareils. Le service comprend l'entretien et la réparation des équipements et l'accès aux pools de pièces de rechange.