Airbus installe un centre d'innovation à Shenzhen

Le groupe Airbus a annoncé le 17 novembre qu'il allait installer un centre d'innovation à Shenzhen, dans l'esprit de celui déjà en service en Californie, A3. Cet Airbus China Innovation Centre devrait être inauguré avant la fin de l'année. Il aura notamment pour mission de travailler sur les vols autonomes, la mobilité aérienne urbaine (UAM) et l'expérience en vol.



Dans ce cadre, un accord de coopération a été conclu avec Invest Shenzhen pour favoriser le développement des projets. Il a pour objectif d'accélérer la R&D, la mise en application et l'industrialisation de différents travaux sur l'expérience passager, la connectivité, les nouvelles énergies et l'UAM. Il développera un écosystème matériel et logiciel et devra mettre en place un système d'innovation technologique.