Dubai Airshow 2017 : Boeing dévoile le cockpit du 777X

Le cockpit du 777X prend forme. Eric Lindblad, vice-président et directeur général du programme de Boeing, a profité de sa présence au salon aéronautique de Dubaï pour révéler les premières images du poste de pilotage fourni par Rockwell Collins, notamment de ses deux grandes modifications : l'absence des dispositifs CCD (control cursor device) sur le panneau inférieur à côté des manettes de gaz, en raison du choix d'adopter des écrans tactiles, et les boutons de commande des bouts d'ailes pliables. A cette occasion, Emirates et le systémier américain ont annoncé que la compagnie émiratie lancerait l'appareil avec une double visualisation ...