L'équipementier aéronautique Mecachrome est à vendre

L'équipementier aéronautique Mecachrome a été mis en vente par ses trois actionnaires, Ace Management, représentant du fonds d'investissement Aerofund financé par Airbus et d'autres industriels de l'aéronautique, Bpifrance et le fonds de solidarité des travailleurs du Québec, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de l'entreprise. La banque d'affaires Rothschild a été mandatée pour trouver un repreneur, selon la même source, confirmant des informations parues dans Le Figaro le 9 novembre. Le quotidien assurait que cinq entreprises auraient manifesté de l'intérêt pour la reprise de ce fabricant français de pièces de moteurs d'avions, de cockpits et de structures d'ailes qui volent sur Airbus, Boeing, Bombardier et Embraer. Interrogé par l'AFP, le président de Mecachrome, Arnaud de Ponnat, a démenti ce chiffre, indiquant toutefois que plusieurs sociétés françaises et européennes étaient sur les rangs, sans préciser lesquelles. Le quotidien Les Échos avance, lui, que l'industriel Aubert et Duval, qui a investi aux côtés de Mecachrome à Pamiers (Ariège), serait bien placé. Fournisseur d'une dizaine de pièces du moteur Leap, le nouveau moteur à succès de CFM International, coentreprise de Safran et General Electric, Mecachrome connaît une croissance régulière depuis sa recapitalisation en 2009 par ses trois actionnaires actuels. L'entreprise basée à Amboise (Indre-et-Loire, centre) emploie plus de 3.000 salariés dans 14 usines en France, au Canada, au Maroc et en Tunisie. Son chiffre d'affaires a atteint 395 millions d'euros en 2016. sfr/dro/sdu/ggy