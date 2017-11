Premier vol pour l'E-2D Advanced Hawkeye japonais

Pour un avion des années 1960, l'E-2 Hawkeye fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Ou plus exactement, c'est l'E-2D Advanced Hawkeye qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Deux semaines après l'annonce des premiers essais de ravitaillement en vol avec l'US Navy, Nothrop Grumman a cette fois indiqué, le 13 novembre, avoir réalisé le vol inaugural du premier exemplaire destiné aux Forces aériennes d'autodéfense japonaises (JASDF).



Ce vol s'est déroulé depuis l'Aircraft Integration Center of Excellence de Nothrop Grumman. Il se situe à St. Augustine en Floride (Etats-Unis).



La date de livraison de ce premier E-2D au Japon n'est pas encore connue. Il devrait probablement arriver sur l'archipel en 2018. Il sera suivi d'un autre exemplaire, qui est actuellement en phase finale d'assemblage. La production des deux appareils a débuté en 2016, à quelques mois d'intervalle. Elle faisait suite à une commande de quatre appareils, signifiée par le Japon en 2014 et validée en 2015 par les Etats-Unis. La production des deux derniers appareils n'a, à priori, pas encore commencé.



Les quatre E-2D Advanced Hawkeye rejoindront les treize E-2C Hawkeye en service au sein des JASDF depuis 1983.