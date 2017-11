Dubai Airshow 2017 : Egyptair continue son marché avec Boeing et Airbus

Une fois n'est pas coutume, il aura fallu attendre les derniers jours pour voir le salon de Dubaï s'animer. Et Egyptair s'est avérée être l'un des artisans de ce regain d'activité : après sa commande de CSeries le 14 novembre, la compagnie a signé deux contrats de location le lendemain avec AerCap pour des Boeing et des Airbus. Le premier porte sur six 787-9 et le second sur quinze A320neo. Egyptair poursuit ainsi sa stratégie de renouvellement de flotte.



Les Boeing 787-9 font l'objet d'un contrat de location opérationnelle à long terme, sans que la durée exacte ait été révélée. Ils seront motorisés par des Trent 1000 de Rolls-Royce. Les avions seront prélevés sur les 116 Dreamliner déjà commandés par AerCap et devraient arriver chez Egyptair en 2019.



A l'instar des 787, les Airbus A320neo sont pris par Egyptair en location opérationnelle à long terme. De même, ils font partie des 220 A320neo déjà commandés par le loueur dubaïote. Les avions seront livrés à la compagnie égyptienne à partir de 2020. Ils seront équipés de LEAP-1A de CFM International.