Dubai Airshow 2017 : Les EAU se dotent du C295W

Le C295W avait été dévoilé en 2013. La version améliorée de l'avion de transport tactique est notamment dotée de winglets, de moteurs PW-127 modernisés et affiche une baisse de consommation de carburant et un gain d'autonomie de 30 à 60 minutes en fonction de la mission. Cette nouvelle version a d'ores et déjà été commandée par plusieurs pays : Mexique, Arabie Saoudite, Mali, Bangladesh, Canada et désormais les EAU. Le ministère émirati de la Défense a annoncé ce 15 novembre une commande ferme de cinq C295W pour équiper ses forces aériennes. Le montant n'a pas été révélé. Les livraisons devraient débuter au quatrième trimestre 2018. L'industriel s'est toutefois refusé à commenter la possibilité de livrer une version armée du C295, présentée pour la première fois sur le statique du Salon de Dubaï (voir : Le C295 passe à l'attaque ), se contentant d'indiquer que les EAU étaient évidemment une cible clé pour le marché des avions de reconnaissance armée.