Dubai Airshow 2017 : flydubai acquiert 225 Boeing 737 MAX

Le cheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum est décidément l'allié de Boeing au salon de Dubaï. Après avoir passé la fameuse commande de 40 Dreamliner pour Emirates, il vient de signer un nouvel accord encore plus important en valeur pour flydubai. Il souhaite en effet équiper la compagnie émiratie de 175 à 225 Boeing 737 MAX supplémentaires.



L'engagement porte sur 175 appareils et les cinquante autres sont assurés sous forme de droits d'achat. Plus d'une cinquantaine de 737 MAX 10 composent la commande, qui reste majoritairement constituée des versions MAX 8 et MAX 9.



La valeur de l'accord est estimée à 27 milliards de dollars.



Il s'agit de la troisième commande placée par la compagnie auprès de Boeing, après celles de 2008 et 2013. Elle opèrera 61 monocouloirs à la fin de l'année et en attend quelque 70 autres d'ici 2023.