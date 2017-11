Dubai Airshow 2017 : Indigo Partners sauve le salon d'Airbus

Airbus reprend pied après être resté groggy durant deux jours. L'avionneur a annoncé le 15 novembre la plus grosse commande de son histoire. Elle lui vient d'Indigo Partners, qui a signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 430 appareils de la famille A320neo - 273 A320neo et 157 A321neo. Le choix des moteurs n'a pas encore été effectué.



Ce contrat, s'il est finalisé, double le nombre d'engagements du fonds américain pour l'A320neo puisqu'il a déjà acquis 427 appareils. Les 430 nouveaux ont une valeur de 49,5 milliards de dollars.



Les appareils sont destinés aux quatre compagnies détenues par Indigo Partners : Wizz Air, Frontier, JetSmart et Volaris. La low-cost européenne devrait recevoir 72 A320neo et 74 A321neo à partir de 2022 - elle précise que l'essentiel des livraisons est toutefois prévu pour 2025-2026. Frontier attend une centaine d'A320neo et 34 A321neo. La compagnie chilienne JetSmart devrait intégrer 56 A320neo et quatorze A321neo, tandis que la mexicaine Volaris recevra 46 A320neo et 34 A321neo.



Cette énorme commande intervient à point nommé pour Airbus, qui a vécu un début de salon de Dubaï très difficile avec le coup de Trafalgar d'Emirates à son ouverture, le 12 novembre.