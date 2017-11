Thales ouvre un centre de services dédié à la Défense aux EAU

Thales annonce son intention d'ouvrir un centre de services dédié à ses activités Défense aux Émirats arabes unis. Implanté à Abu Dhabi, il permettra "une offre de services consolidées", selon l'équipementier, sur toute la gamme de produits. Il sera par ailleurs aussi bien destiné à accompagner les forces armées émiraties que les industriels locaux dans le cadre de partenariats renforcés.



Thales est présent depuis plus de 35 ans aux EAU et y emploie 350 personnes, afin de "développer ses structures de support et de services" et de poursuivre les partenariats établis avec les entreprises locales.



L'industriel ambitionne d'augmenter de 25% d'ici à 2020 le nombre de personnels dans la région du Golfe (il y emploie actuellement plus de 2 000 personnes), et prévoit par ailleurs de lancer un hub d'innovation à Dubaï.