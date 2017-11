La capsule de ravitaillement Cygnus est arrivée à l'ISS

La capsule non-habitée Cygnus de la firme américaine Orbital ATK est arrivée mardi matin à la Station spatiale internationale (ISS) après son lancement dimanche de Virginie, a confirmé la Nasa. L'astronaute italien Paolo Nespoli, de l'Agence spatiale européenne (ESA), et son collègue de la Nasa, Randy Bresnik, ont capturé Cygnus à l'aide du bras télémanipulateur de la station à 10h04 GMT avant de l'amarrer sur le module américain Unity qui fait face à la Terre. Il s'agit de la huitième mission d'approvisionnement d'Orbital, à l'avant-poste spatial dans le cadre d'un contrat de 1,9 milliard de dollars avec la Nasa. Cygnus livre 3,3 tonnes d'aliments, de fournitures, d'équipements et de matériels pour des expériences scientifiques, y compris pour tester la façon dont les bactéries se développent en microgravité. Cela devrait permettre de déterminer la quantité minimum d'antibiotiques nécessaires pour les neutraliser. "La résistance microbienne aux antibiotiques pourrait présenter un risque pour les astronautes dans l'espace où leur système immunitaire est affaibli", a expliqué la Nasa. "Les chercheurs pensent que les résultats de ces expériences devraient aider à concevoir des antibiotiques efficaces pour protéger les astronautes lors de missions de longue durée dans l'espace", a poursuivi l'agence américaine. Une fois vidée de sa cargaison, la capsule sera chargée de déchets. Elle sera désamarrée en décembre et plongera dans l'atmosphère, se désintégrant au-dessus de l'océan Pacifique. Avant cela la capsule déploiera 14 mini-satellites de type "Cubesat". L'équipage actuel de l'ISS se compose de six astronautes: trois Américains, un Italien et deux Russes.