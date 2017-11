L'A400M s'expose à Dubaï

Les A400M de l'armée de l'air sont désormais des habitués du Moyen-Orient. Les rotations régulières en Jordanie, aux Émirats arabes unis, et depuis six mois, au nord de l'Irak, ont été l'occasion pour le "Ville de Toulouse" de venir se poser sur le tarmac de Dubaï pour les deux premiers jours du salon aéronautique, avant de retourner en mission dans la région. Une opportunité pour Airbus, mais un défi pour l'armée de l'air, qui fait face actuellement à un taux de disponibilité très bas de sa flotte, la 61ème escadre de transport ne disposant à l'heure actuelle que de deux avions disponibles sur 11, comme l'a récemment évoqué le chef d'état-major de l'armée de l'air. Celui-ci a d'ailleurs été brièvement présent sur le salon, rendant une courte visite aux industriels français ainsi qu'aux personnels déployés - outre l'A400M, l'armée de l'air présente le Rafale Solo Display sur le statique et en vol.



L'avion a suscité l'intérêt d'un certain nombre de pays, notamment ceux du Moyen-Orient, les différentes délégations se succédant à bord de MSN8. Des rumeurs couraient fut un temps sur l'intention de l'Égypte de se doter de l'avion de transport d'Airbus Defence & Space, mais la situation financière du pays risque de repousser ce projet à une échéance lointaine et indéterminée - « l'Égypte n'a plus une ligne de crédit ni à la COFACE (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieure, NDLR) ni auprès de l'Arabie saoudite », a-t-on pu entendre chez l'industriel.



Celui-ci espère toujours un, voire plusieurs contrats export, qui viendraient « pérenniser » la chaîne de production et consolider la position de l'A400M sur le marché du transport tactique, alors que certaines difficultés continuent de ralentir le programme et que le constructeur a par ailleurs annoncé fin octobre une charge supplémentaire de 150 millions d'euros liée à l'A400M. Parmi les dossiers en cours, la fameuse PGB (Propeller gear box), la production de la solution définitive « pack 2 » n'est pas encore lancée, mais qui devrait en théorie intervenir avant la fin de l'année, la certification étant prévue pour le premier trimestre 2018. En attendant, elle vole déjà, ayant été intégrée sur un moteur d'avion « de manière informelle ». Quant au largage des parachutistes en simultané par les deux portes latérales, il se fait toujours attendre, en raison des risques liés aux turbulences provoquées par les hélices à l'arrière et le risque de collision. « Tout le monde est un peu nerveux sur cette question », confie une source industrielle, qui précise toutefois que des essais, semblerait-il concluants, ont eu lieu avec des mannequins. « Nous faisons des calculs de probabilités sur ordinateur, qui vont dans le bon sens, mais il faut toujours voir quel est le risque acceptable dans ce genre de situation ».



Quelques bonnes nouvelles quand même : Cobham a validé la solution qui consiste à allonger le tuyau de ravitaillement pour les hélicoptères et se dit optimiste pour pouvoir lancer la production et faire avancer la capacité de ravitaillement en vol à l'horizon fin 2018-début 2019. Enfin, Airbus indique faire tout son possible pour « atteindre le niveau maximum de livraisons » pour cette année, soit 20 appareils, avec l'ambition de livrer huit avions avant la fin du mois de décembre. Deux d'entre eux sont destinés à la France et la base d'Orléans attend MSN62, son 12ème exemplaire, très prochainement.