Dubai Airshow 2017 : Thales et PAL dévoilent le Force Multiplier

Suite à l'annonce de Thales en mars dernier concernant la fourniture de son radar Searchmaster à PAL Aerospace, les deux industriels ont présenté ce 13 novembre le Force Multiplier, un avion destiné aux missions de surveillance, « mis à disposition » de clients en fonction de leurs demandes. Le Q300 était présent sur le statique du salon aéronautique de Dubaï, doté du radar Searchmaster ainsi que du système de mission Amascos, également développé par l'équipementier français.



« Toutes les clients n'ont pas forcément les moyens de posséder et d'exploiter une flotte d'aéronefs dédiés », explique-t-on chez Thales, l'idée étant de fournir « clés en main » un avion ainsi qu'un équipage pour une durée donnée, afin de procéder à des missions de surveillance ou encore de patrouille maritime. « Il y a un vrai besoin, nous sommes optimistes sur un certain nombre de zones géographiques, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-est ou tout simplement le Canada. » Les prospects se concentrent aussi bien sur des clients civils que militaires, ces derniers pouvant avoir des besoins ponctuels pour certaines missions.



Trois options sont proposées : le service à la demande, la formation d'opérateurs ou la vente de l'avion tout équipé, même si cette dernière possibilité n'est pas vraiment envisagée - du moins pour l'instant - par Thales, la flotte étant pour l'instant constitué d'un seul et unique avion. « D'autres avions sont prêts à être modifiée », indique-t-on chez Thales. La promotion du service de « location d'heures de vol » a débuté il y a un mois à peine et va se poursuivre pour pouvoir concrétiser un premier contrat, espéré pur 2018. Au retour de Dubaï, le Q300 va effectuer une escale à Brest, afin de présenter l'avion aux équipes de Thales qui ont travaillé sur le programme, mais aussi à d'autre futurs potentiels clients, français comme étrangers. Leur identité est évidemment tenue secrète, tout comme le coût à l'heure de vol : « Le prix dépendra de la configuration choisie et de la durée évidemment, mais nous sommes dans les prix du marché », dit-on évasivement chez Thales.



L'équipage de base est constitué de six personnes et peut monter à huit en fonction des missions. Seuls le pilote et le co-pilote sont obligatoirement « 100% PAL », le radariste, le TACO (« tactical operator ») et les deux observateurs peuvent être fournis par le client, en fonction des besoins et de la ressource humaine dont il dispose ou non. Thales a par ailleurs misé sur l'interactivité et la facilité d'utilisation de ses systèmes avec une interface homme-machine intuitive, afin de faciliter l'appropriation des équipements par les propres opérateurs des clients, en moins d'une semaine.



Le Q300 sur lequel sont intégrés les systèmes de Thales a été acquis d'occasion par PAL. L'avion, qui n'avait pas un grand nombre de cycles au compteur, a été complètement rénové et affiche aujourd'hui une durée de vie de 25 ans, selon Thales. Son autonomie a été revue à la hausse et pourra désormais atteindre les dix heures de vol.



« Nous nous sommes mis d'accord pour lancer ce partenariat en octobre 2016, c'était donc un véritable challenge de développer le concept pour pouvoir le proposer le plus rapidement possible aux clients », explique-t-on chez Thales, la modification de la configuration de l'avion ayant nécessité six mois environ. Le Searchmaster a été intégré à l'hiver dernier, le vol inaugural du système complet s'est tenu cet été au Canada - où est basé PAL. Le salon de Dubaï représentait l'occasion rêvée de pouvoir tester les systèmes « en conditions réelles » lors de la traversée de l'Atlantique. « Les performances sont conformes à nos prévisions ».



Le Searchmaster de Thales, dévoilé en 2014, a effectué son vol inaugural en février 2016. Le radar, qui doit également équiper les Atlantique 2 rénovés de la Marine nationale, a été conçu pour les missions de lutte anti-sous-marine et anti-surface, les missions de patrouille maritime ou aéroterrestre et peut également être déployé pour du soutien tactique aéroporté. Son intégration à bord du Q300 de PAL permettra par ailleurs de pouvoir proposer des vols de démonstration à destination de potentiels futurs clients, le radar étant actuellement toujours en cours d'essais sur les avions de la DGA Essais en vol et donc non-disponible pour de potentielles campagnes export - même si un premier pays (autre que la France) a d'ores et déjà réceptionné un radar AESA pour en équiper un de ses avions.