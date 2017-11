Dubai Airshow 2017 : premier contrat export pour le Mi-171A2 de Russian Helicopters

Les salons aéronautiques sont l'endroit rêvé pour les effets d'annonces. S'ils sont souvent le fait des constructeurs occidentaux, à commencer par Airbus et Boeing, les autres industriels en sont tout aussi friands. Russian Helicopters (membre de Rostec) ne déroge pas à la règle avec l'annonce du premier contrat à l'export du Mi-171A2, le 13 novembre, lors du salon de Dubaï.



Le groupe indien Vectra s'est engagé pour un exemplaire de l'hélicoptère moyen multirôle russe, et a posé une option pour un appareil de plus. Le Mi-172A2 sera livré en 2018.



Le Mi-171A2 est une version modernisée de la série des Mi-8/17, conçue au début des années 1960. Dédié au transport de passagers ou de cargo, il est capable de parcourir 800 km avec une vitesse de croisière de 260 km/h. Il peut emporter 24 passagers en plus des deux membres d'équipage ou 4 t de fret en interne (5 t sous élingue). Il a été certifié par l'Agence fédérale du transport aérien de la Fédération de Russie (Rosaviatsia) en août dernier.