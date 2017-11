Dubai Airshow 2017 : Air Arabia passe à l'Airbus A321LR

Air Arabia a décidé d'aller un peu plus loin avec l'Airbus A321neo. La compagnie à bas coûts de Charjah (Emirats arabes unis) a décidé de prendre six A321LR en location auprès d'Air Lease Corporation (ALC).



Ce contrat signé au salon de Dubaï, le 13 novembre, remplace celui conclut les deux mêmes protagonistes en septembre 2016, pour six A321neo. La date de livraison ne change pas, avec l'arrivée des premiers appareils en 2019.



Les A321LR seront configurés avec une classe unique de 215 sièges. A priori, ils seront à priori destinés à la compagnie mère et non à ses filiales égyptienne, marocaine et jordanienne.



Ils permettront à Air Arabia de desservir des destinations plus éloignées qu'avec ses 36 A320 actuels (50 appareils sont en service dans l'ensemble du groupe).