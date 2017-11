Parrot reste dans le rouge au 3T, mise sur ses drones professionnels

Le fabricant de drones Parrot est resté dans le rouge au troisième trimestre mais prévoit une "forte diminution de ses pertes nettes " sur l'exercice 2017, a-t-il indiqué lundi. L'entreprise, qui commercialise aussi des systèmes de communication main-libre pour l'automobile, a publié lundi une perte nette part du groupe de 14,1 millions d'euros. Le groupe a retraité les chiffres de 2016 pour permettre une comparaison mais ne fournit pas la variation sur son résultat net. Selon ces chiffres retraités, le chiffre d'affaires a reculé de 5,5% à 39,2 millions d'euros au troisième trimestre mais Parrot confirme dans un communiqué "viser une croissance globale de son chiffre d'affaires, tirée par la croissance des drones professionnels (...)". L'activité drones professionnels a progressé de 12,7% par rapport au troisième trimestre 2016, générant 8,9 millions d'euros soit 23% du chiffre d'affaires. Parrot, qui table sur une "forte croissance" de ce segment au dernier trimestre, mise aussi beaucoup sur la "montée en puissance" de sa gamme dédiée aux TPE/PME, baptisée Parrot Professionnal. L'activité drones pour le grand public a reculé de 3,8%, et compte pour 58% du chiffre d'affaires avec 22,6 millions d'euros. Le groupe prévoit une "croissance modérée" de cette activité sur l'ensemble 2017. L'activité des autres produits a reculé de 18,7%, "conforme à la réorientation des priorités du groupe en faveur des activités drones". La marge brute correspond à 34,3% du chiffre d'affaires, en hausse de 5 points sur un an, et l'entreprise table sur une "très forte amélioration" sur 2017. Pour le quatrième trimestre, Parrot va se "laisser des marges de manoeuvre" pour "adapter sa stratégie commerciale et marketing aux évolutions du marché". Faurecia et Parrot ont finalisé leur partenariat autour des voitures connectées, qui se traduira par une prise de participation initiale de 20% de l'équipementier automobile dans la filiale Parrot Automotive, avec l'objectif d'en prendre le contrôle à partir de 2019.