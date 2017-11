Dubai Airshow 2017 : Oman Air équipera ses Boeing 737 MAX d'un IFE Thales

Oman Air reste fidèle à Thales. La compagnie omanaise a décidé d'équiper sa future flotte de 737 MAX du système de divertissement en vol AVANT. Une cérémonie était organisée au salon de Dubaï le 13 novembre.



Ce partenariat coule presque de source puisque le systémier français a déjà fourni les IFE des flottes d'A330, de 737, de 787 et même d'E175. Cependant, les 737 MAX d'Oman Air auront les plus grands écrans disponibles sur moyen-courrier en classe affaires.



Oman Air attend vingt exemplaires du 737 MAX, dont le premier doit intégrer la flotte en janvier.



La compagnie s'apprête par ailleurs à recevoir huit nouveaux appareils en 2018, trois 787-9 et cinq 737 MAX 8. Deux des Dreamliners seront équipé d'une nouvelle First, signant l'introduction de la première classe sur la flotte de 787.