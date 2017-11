Dubaï 2017 : une nouvelle Première pour Emirates

Tout a été repensé. Dès l'entrée, le mur du milieu arbore le motif du ghaf, l'arbre emblème des émirats, qui sera rappelé tout le long de l'appareil. Le plafond a été entièrement repensé comme une cathédrale, ainsi que la palette de couleurs, qui se compose de tons doux comme le gris, beige et champagne.





La suite en elle-même mesure 84 pouces de long et offre un espace personnel de 3,7 m². Elle est dotée d'un fauteuil large de 30 pouces qui se transforme en lit plat de 78 pouces et a un programme qui lui permet d'être placé en position 0 gravité, tout comme la position de chaque partie peut être ajustée selon le désir de chacun.





Le minibar a été conservé et encadre un écran full HD tactile de 32 pouces, disposé au-dessus d'une table de cocktail.





Les innovations sont davantage à rechercher au niveau des sièges du milieu. Le premier s'ouvrant sur la gauche, le mur de droite est couvert de hublots virtuels qui permettent de voir en temps réel ce qu'il se passe dehors, grâce à des caméras fixées à l'extérieur de l'appareil, « peut-être même mieux qu'à l'oeil nu », affirme Tim Clark, le CEO de la compagnie.



Une suite fermée peut tout de même s'ouvrir sur le couloir du 777 grâce à un panneau coulissant de haut en bas aménagé à l'avant de la paroi. Fermé, il permet de préserver l'intimé du voyageur, même si de petites ouvertures ont été aménagées dans le motif d'arbre afin de permettre à l'équipage de réaliser certaines vérifications de sécurité. Ouvert, il peut faire office de passe-plats à l'heure du repas par exemple.





Pensée alors qu'Emirates travaillait sur l'aménagement d'un avion d'affaires, la suite de première classe s'est inspirée de certains traits du design de la Mercedes classe S - ce qui explique que la vidéo de présentation a été réalisée avec Jeremy Clarkson, l'ancien présentateur de l'émission britannique Top Gear. Elle a toutefois été dessinée par le studio Jacques Pierrejean et Teague. Quant aux sièges, ils ont été produits par Rockwell Collins.



La nouvelle première classe sera installée sur tous les nouveaux 777 d'Emirates. Un seul est actuellement équipé et est exposé sur le statique du salon. Il débutera ses vols commerciaux le 1er décembre te lancera ainsi la First sur Genève et Bruxelles. Elle a également vocation à être installée sur A380, mais des modifications seront nécessaires en raison de la largeur de la cabine. « Le travail est en cours », commente Tim Clark. Quant au retrofit des 777 en service, il n'a pas été décidé.





Emirates a par ailleurs décidé de profiter de l'installation de cette nouvelle cabine pour retravailler les cabines arrière. La classe affaires a un petit peu évolué pour harmoniser son design avec celui de la première, notamment en reprenant le motif du ghaf. « Ce sera la dernière évolution de cette génération de sièges », annonce le CEO de la compagnie, « le 777X sera doté d'une cabine affaires complètement nouvelle. » Là, elle reste à 42 fauteuils avec un pitch de 72 pouces, disposés en 2-3-2.



La classe économique aussi a un petit peu changé, avec de nouveaux coloris gris et bleu qui donnent une cabine plus lumineuse et aérée.

