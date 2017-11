Dubaï 2017 : « Les EAU sont indéniablement un partenaire de défense important pour la France »

Doctorante en Sciences politiques et achevant sa thèse sur l'évolution des politiques de défense et des stratégies d'acquisitions militaires du Qatar et des EAU depuis 1990, Emma Soubrier expose pour le Journal de l'Aviation les grands enjeux économiques, industriels et politiques du Salon aéronautique de Dubaï, qui ouvre ses portes ce 12 novembre.



Comment qualifier la situation actuelle de l'industrie de l'armement au Moyen-Orient ? De quelle manière les tensions diplomatiques peuvent-elles influencer les besoins en matériels militaires ?



En dépit des contraintes que la baisse des cours du pétrole fait peser sur les économies encore largement rentières des pays du Golfe, l'industrie de l'armement se porte très bien au Moyen-Orient. Les budgets de défense des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), particulièrement ceux de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU) et du Qatar, n'ont pas été revus à la baisse - au contraire. Pour le Royaume saoudien et la fédération des EAU, ceci s'explique en partie par les besoins en armements associés à l'intervention militaire qu'ils mènent au Yémen depuis mars 2015.



Les tensions diplomatiques dont la région est le théâtre, tant la rivalité saoudo-iranienne qualifiée de « Guerre froide du Golfe » que la crise du Golfe qui oppose le Quartet (Arabie, EAU, Egypte, Bahreïn) au Qatar, influencent aussi les marchés. A cet égard, il est d'ailleurs important de souligner que ceci tient à la fois à une volonté de se doter d'arsenaux militaires dissuasifs pour parer à toute éventualité d'une attaque extérieure et à une volonté de s'assurer le soutien politique - et militaire, au besoin - des puissances internationales dans les complexes militaro-industriels desquelles ils investissent.



Après le salon de l'armement IDEX à Abu Dhabi en février dernier, les EAU cherchent-ils à s'imposer sur la zone comme un pays "phare" en matière de partenariats industriels ?



Les EAU, sous l'impulsion du Prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), cherchent incontestablement à se positionner comme nouveau partenaire industriel incontournable dans le domaine de la défense.



Il est toutefois important de souligner que ceci s'insère en réalité dans une stratégie élaborée et déployée par MBZ dès le milieu des années 1990 pour doter les EAU d'une plus grande autonomie de défense. Celle-ci se traduit par une multiplication des projections de leurs forces sur des théâtres extérieurs (opérations de maintien de la paix en Somalie, au Kosovo ou encore au Liban) et, à partir de la fin des années 2000, par le développement d'une industrie de défense locale. Ce dernier répond à des objectifs d'autonomisation de l'appareil de défense et de diversification de l'économie et explique notamment que les exigences émiraties en termes de transfert de compétences et de technologies dans le cadre des marchés d'armement avec leurs partenaires extérieurs soient allées croissant.



Aujourd'hui, l'industrie de défense émiratie, rassemblée dans l'Emirates Defence Industries Company (EDIC) créée en décembre 2014, n'a de cesse de se développer et chaque édition de l'IDEX est l'occasion de le confirmer.



Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine aux EAU, dans le but de réaffirmer sa volonté de pérenniser les liens entre les deux pays, les Émirats étant un partenaire important en termes d'exportations. Quels sont les intérêts mutuels de la France et des EAU de poursuivre les échanges bilatéraux, dans le domaine politique, mais surtout industriel ?



Les EAU sont indéniablement un partenaire de défense important pour la France. Nos deux pays sont liés par un accord de coopération de défense qui a été signé en 1995 avant d'être renouvelé et singulièrement renforcé en 2009, année depuis laquelle les EAU abritent une base interarmées française. Dans le nouveau contexte régional qui s'est dessiné depuis les « Printemps arabes » de 2011, les EAU ont en outre participé à plusieurs opérations aux côtés des forces françaises, notamment en Libye et dans la coalition internationale pour lutter contre Daech à partir de l'été 2014. Ce partenariat stratégique ne se traduit toutefois pas - ou plus - particulièrement dans le domaine des exportations d'armement.



Si l'on regarde le Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d'armement, on constate ainsi que les EAU ont représenté 4% des prises de commandes internationales sur la période 2013-2016. Ceci les place en 5ème position de nos partenaires en la matière sur cette période, loin derrière l'Inde (19%) et l'Égypte (18%) mais également le Qatar (16%) et l'Arabie saoudite (14%). Vous noterez bien sûr le rôle joué par les ventes de Rafale dans ce classement. A observer les variations des prises de commandes des EAU depuis le début des années 1990, cependant, on constate qu'elles ont drastiquement chuté : sur la période 1993-2000, ce pays représentait 22% de nos exportations puis cette part est passée à 7% sur la période 2001-2008 et à 4% sur la période 2009-2016.



Ce constat invite à repenser la manière dont se passent nos relations bilatérales. La France et les EAU ont de forts intérêts mutuels à poursuivre ces échanges bilatéraux. Dans le domaine politique, on peut notamment souligner l'importance capitale que revêt pour nos deux pays la lutte anti-terroriste. Ceci signifie que nous avons tout intérêt à entretenir des discussions de haut niveau concernant la manière de lutter efficacement, voire conjointement, contre ce fléau.



Quant au domaine industriel, la France détient un savoir-faire et une excellence technologique dont les EAU vont sans doute continuer de vouloir bénéficier, et ces derniers représentent une opportunité pour la France en ce qu'ils sont engagés dans une vaste entreprise de diversification économique qui se traduit par des investissements conséquents. Mais il s'agirait pour relancer nos relations en la matière de prendre acte de la transformation des marchés émiratis.



On imagine bien l'intérêt des industriels français à s'implanter aux EAU, mais reste-t-il des marchés à conquérir ou s'agit-il plutôt de se renforcer sur un marché en particulier ?



Il s'agit plutôt de s'y réimplanter et de reconquérir ces marchés tels qu'ils se sont transformés. J'évoquais à l'instant le recul des prises de commandes émiraties dans nos exportations mais il est tout aussi intéressant de souligner la réduction des parts françaises dans les marchés d'armement des EAU. L'Arms Transfers Database du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) permet ainsi de constater qu'en termes de livraisons effectives de matériels, la part française dans les marchés émiratis a connu de fortes variations entre le début des années 1990 et la période actuelle. Tandis que la France représentait environ 33% des importations militaires des EAU sur la période 1993-2000 et presque 50% de ces importations sur la période 2001-2008, elle est tombée à moins de 11% sur la période 2009-2016.



Face au constat que la France était, fut un temps, très bien implantée dans les marchés d'armement des EAU avant d'y connaître un net recul, il est important de s'interroger sur ce qui explique un tel changement. J'y vois pour ma part au moins deux explications. La première est le renforcement massif de la présence américaine sur ces marchés à partir des années 2000. Les États-Unis représentaient environ 13% des importations militaires des EAU sur la période 1993-2000 avant d'atteindre 47% de ces importations sur la période 2001-2008 et de grimper à plus de 60% de ces importations sur la période 2009-2016.



Outre l'effet de ce « rouleau compresseur américain », une seconde explication au recul de la France dans les marchés d'armement émiratis tient à ce que les industriels français ont peut-être tardé à se repositionner dans un environnement qu'ils pensaient connaître et maîtriser alors qu'il était en pleine évolution, du fait des efforts d'autonomisation déployés par MBZ que nous avons évoqués précédemment.



La condition sine qua non à un renforcement de la présence française sur les marchés d'armement émiratis serait l'adoption d'une logique de partenariat pérenne et plus équilibré que cela n'a longtemps été le cas, en veillant à s'éloigner d'une dynamique de fournisseur à client pour approfondir une véritable relation de partenaire à partenaire. Par ailleurs, et en articulation avec ce premier point, il pourrait être utile d'identifier et d'exploiter des filières porteuses dans lesquelles notre expertise est internationalement reconnue (cyber, contre-terrorisme) mais aussi de réfléchir à des secteurs innovants (rencontre des enjeux de défense et des risques naturels, par exemple).



Dans le domaine aéronautique plus particulièrement, l'inventaire des flottes des forces armées émiraties reflètent une sorte de "parité" entre les matériels européens/français et américains, à l'image des pays voisins (Qatar, Arabie Saoudite, Oman). Peut-on y voir une volonté de confirmer une position en tant que partenaire égal et éventuellement de s'affirmer face aux autres puissances régionales ? Comment évaluez-vous les chances des industriels russes et chinois de s'imposer sur ce marché concurrentiel ?



Les EAU s'illustrent depuis longtemps par une grande diversification de leurs fournisseurs d'armements. Tandis que, jusqu'aux années 2000, près de 80% de l'arsenal militaire du Qatar était français et que la même proportion des matériels militaires importés par l'Arabie saoudite étaient américains, les EAU se caractérisaient quant à eux par un recours à une bien plus grande variété d'industriels de la défense à l'international - y compris l'URSS, avec laquelle ils concluent dès 1986 un contrat prévoyant l'achat de systèmes portatifs de défense aérienne. Ceci peut être rattaché à une volonté précoce de se ménager une autonomie relative qui supposait de ne pas être trop dépendants d'un unique fournisseur ou partenaire.



Aujourd'hui, malgré une forte pénétration de leurs marchés par les États-Unis à partir des années 2000, les EAU continuent de se caractériser par un certain équilibre entre matériels européens/français et matériels américains, particulièrement dans le domaine aéronautique. Je ne suis pas certaine que cela dénote la moindre visée spécifique à échelle régionale. En revanche, il est fort possible que cette diversité soit un moyen de s'affirmer auprès des puissances internationales comme un « partenaire égal », au sens où l'acquisition de matériels militaires similaires à ceux qui constituent leurs propres arsenaux représente un gage d'interopérabilité de leurs forces et ouvre des perspectives de coopération et d'opérations conjointes.



Quant à évaluer les perspectives des industriels russes et chinois sur le marché concurrentiel des EAU, je pense qu'il est important de distinguer les deux pays. Comme évoqué, les relations russo-émiraties s'inscrivent dans le temps long. Sur la période 1993-2000, en termes de livraisons effectives, la Russie représentait d'ailleurs 22% des marchés émiratis. En 2006, les deux pays ont signé un accord bilatéral de coopération militaire et technique et il semble que le partenaire russe représente, aux yeux des dirigeants émiratis, l'un des ceux qui pourraient aider leur développement d'une industrie d'armement locale.



A l'inverse, la Chine n'a pas une histoire d'exportations d'armements vers les EAU particulièrement fournie. Il est toutefois important de souligner le rapprochement entre les deux États ces dernières années. Ainsi, les EAU et la Chine ont signé un accord de défense et de coopération en 2008 et, à l'instar de la Russie, la Chine semble désireuse de coopérer avec les EAU pour aider ces derniers à développer leur industrie d'armement locale. Il semble donc envisageable que leur relation stratégique évolue vers une plus étroite coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité.