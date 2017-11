Dubaï 2017 : « Les EAU sont indéniablement un partenaire de défense important pour la France »

Doctorante en Sciences politiques et achevant sa thèse sur l'évolution des politiques de défense et des stratégies d'acquisitions militaires du Qatar et des EAU depuis 1990, Emma Soubrier expose pour le Journal de l'Aviation les grands enjeux économiques, industriels et politiques du Salon aéronautique de Dubaï, qui ouvre ses portes ce 12 novembre.



Comment qualifier la situation actuelle de l'industrie de l'armement au Moyen-Orient ? De quelle manière les tensions diplomatiques peuvent-elles influencer les besoins en matériels militaires ?



En dépit des contraintes que la baisse des cours du pétrole fait peser sur les économies encore largement rentières ...