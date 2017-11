Aéroports de Saint-Tropez et du Castellet : Muselier demande au gouvernement de revoir sa copie

Le président LR de la région Paca, Renaud Muselier, a demandé jeudi au gouvernement de revoir sa copie sur la situation des aéroports de Saint-Tropez et du Castellet, qui ne peuvent plus accueillir d'avions hors zone Schengen en raison de la fermeture de leurs points de passage frontalier. Dans le cas de Saint-Tropez, ce point de passage n'est ouvert que l'été, et dans le cas du Castellet, le gouvernement est revenu sur sa décision de l'ouvrir au moment du Grand de Formule 1 qui doit s'y tenir en juin prochain, rappelle M. Muselier, qui assure dans un communiqué que "le gouvernement doit revenir sur sa décision" et annonce avoir lancé une pétition avec les élus concernés. Le député européen (LR) explique que "l'ouverture de l'aéroport de la Môle-Saint-Tropez pour la seule période estivale est inadaptée" et demande une ouverture toute l'année aux vols d'affaires et aux touristes étrangers. "Je propose également de prendre en charge les salaires des douaniers pendant les périodes d'ouverture. Il est impensable que le gouvernement ne revienne pas sur sa décision, il ne peut pas ainsi pénaliser l'économie et l'emploi", ajoute Renaud Muselier. La bataille autour de ces points de passage frontaliers dure depuis plus d'un an, mais les élus et la Société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez avaient obtenu une première victoire fin janvier, lorsque le gouvernement avait rouvert le point de passage frontalier (PPF) à l'été 2017 et durant chaque période estivale pour La Môle-Saint-Tropez et le Castellet. En mai, le Conseil d'Etat était allé plus loin en enjoignant les autorités compétentes de "transmettre à la Commission européenne une liste rectifiée des points de passage frontaliers ajoutant l'aérodrome de La Môle-Saint-Tropez". L'aéroport de La Môle Saint-Tropez met Londres à deux heures de Saint-Tropez. Il accueille 7.800 vols par an (chiffre prévisionnel 2016) et en 2012, un audit économique avait évalué à 170 millions d'euros les retombées économiques locales annuelles et à 1.700 euros par jour les sommes dépensées par la clientèle de l'aéroport, notamment suisse