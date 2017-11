Leonardo revoit à la baisse ses prévisions en raison du secteur hélicoptères

Le géant italien de l'aéronautique et de la défense, Leonardo S.p.A., a revu à la baisse jeudi ses prévisions pour 2017, en raison de difficultés dans le secteur des hélicoptères. Le groupe a fait cette annonce à l'occasion de la publication de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année. Ceux-ci ont été marqués par un recul de 23% de son bénéfice net, à 272 millions d'euros, et de 5,8% de son résultat d'exploitation (Ebita), à 703 millions d'euros. Alors que le groupe prévoyait un chiffre d'affaires en ligne avec l'an passé, soit autour de 12 milliards d'euros, il vise désormais des ventes comprises entre 11,5 et 12 milliards d'euros. Même chose pour les nouvelles commandes qui devaient s'élever entre 12 et 12,5 milliards et qui seront finalement autour de 12 milliards. L'Ebita, au lieu d'être situé entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros, devrait finalement être compris entre 1,05 et 1,1 milliard d'euros. L'objectif de dette reste en revanche inchangé, à quelque 2,5 milliards. "La performance du groupe sur les neuf premiers mois de l'année a été globalement en ligne avec nos attentes dans les secteurs de l'aéronautique et de l'électronique, défense et systèmes de sécurité. Mais sont apparues des difficultés dans le secteur des hélicoptères pour lesquelles nous avons entrepris une série d'actions", a souligné le patron de Leonardo, Alessandro Profumo, cité dans le communiqué. "Ce segment continue à souffrir de conditions de marchés non favorables", auxquelles s'ajoutent "une performance industrielle en dessous des attentes" et "un retard pour atteindre une rentabilité adéquate pour certains produits". Ce secteur est affecté par des délais dans la production pour certaines lignes de produits. - 'Année plus difficile que prévu' - "2017 sera une année plus difficile que prévu, mais je reste confiant dans les points de force des trois activités principales du groupe et dans les perspectives de croissance à moyen-long terme", a ajouté M. Profumo. Lors d'une conférence avec les analystes, il a souligné qu'en quelque sorte Leonardo toucherait "le fond" en 2017, avant de remonter la pente en 2018. Il a précisé que son groupe présenterait son nouveau plan stratégique en janvier. Sur les neuf premiers mois de l'année, les nouvelles commandes sont en recul de 48,8% à 7,945 milliards, une baisse qui s'explique par le fait que la même période de 2016 avait été marquée par un contrat exceptionnel avec le ministère koweïtien de la Défense, pour la livraison de 28 avions Eurofighter Typhoon. Ce contrat, d'une valeur de 7,95 milliards d'euros, est le plus important dans l'histoire du géant italien. En faisant la comparaison sans ce contrat, les commandes ont progressé de 5%. Les revenus ont eux baissé de 0,6%, à 7,984 milliards d'euros. Si le secteur hélicoptères est en berne, la division aéronautique a commencé en revanche à profiter du programme avec le Koweït. Sur le seul troisième trimestre, les nouvelles commandes ont progressé de 9,4% à 2,88 milliards d'euros et les revenus de 1,4% à 2,6 milliards. Quant à la dette nette, elle atteint 4 milliards d'euros fin septembre, en hausse de 2,9% sur un an. Ces dernières années, le groupe, qui s'appelait auparavant Finmeccanica, a engagé une importante transformation, qui l'a conduit notamment à céder ses activités de transport pour se recentrer sur son coeur de métier: l'aérospatiale, la défense et la sécurité.